"O árbitro deveria permanecer o juiz, caso contrário é como se fosse um robot a tomar as decisões" justificou Ceferin, relativamente à introdução do VAR no campeonato do Mundo.O International Board (IFAB), órgão que garante as leis do jogo deverá anunciar em março se autoriza a utilização do vídeoárbitro no Mundial'2018.O sistema está a ser testado esta época em algumas ligas europeias, como é o caso dos campeonatos português, italiano e alemão.