Em entrevista ao site da UEFA, Ceferin abordou vários temas e os primeiros tempos do seu mandato, destacando a importância de "proteger o futebol"."Estou a falar sobre trabalhar no antidoping, licenciamento dos clubes, 'fair-play' financeiro, segurança e tranquilidade, integridade e descriminação, ao mesmo tempo que implementamos boa governança baseada em transparência e eficiência", elucidou.O dirigente, de 49 anos, quer fazer "desenvolver o futebol através da crescente participação dos agentes desportivos a longo prazo, com iniciativas sustentáveis e responsabilidade social"."Precisamos de estar unidos e estar alinhados de modo a atingirmos objetivos comuns e ultrapassar os desafios. Isso faz-me otimista. Acho que podemos fazer grandes e positivas coisas no futuro", reforçou.Aleksander Ceferin assume ainda o compromisso de "desenvolver o futebol feminino", daí ter constituído um departamento próprio na UEFA, que tem uma vasta equipa de trabalho que o deixa "otimista" quanto à concretização dos seus objetivos."Sinto que há um enorme potencial para desenvolver e melhorar esta parte do jogo. Estou também a ver formas de fazer evoluir na Liga dos Campeões feminina para captar ainda mais atenção do que a que conquista atualmente", vincou.Defende ainda o 'fair-play' financeiro, considerando que desde a sua implementação as perdas do futebol "baixaram mais de 80 por cento"."O que é importante é que o 'fair-play' financeiro não é apenas aplicado aos clubes que querem participar nas competições da UEFA: gradualmente, deve ser introduzido nos campeonatos nacionais para assegurar que os clubes vivem mediante as suas possibilidades e são dirigidos de forma sustentável", reforçou.Para todos os desafios, a anterior experiência como presidente da federação da Eslovénia permitiu-lhe amealhar "conhecimento valioso" quanto ao modo de funcionar e desafios das federações.O presidente da UEFA quer "envolver" as 55 federações nos processos de decisão do organismo, também focado nos adeptos, "o coração do futebol, com a sua paixão e entusiasmo".