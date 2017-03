Continuar a ler

No comando técnico do Arsenal há 21 anos, o treinador francês vive um dos momentos mais conturbados desde que chegou aos gunners, agravados com a eliminação da Liga dos Campeões, a sétima consecutiva nos oitavos de final, depois de duas goleadas sofridas com os alemães do Bayern Munique (5-1 nos dois jogos) "Arsène [Wenger] tem contrato até final da época e qualquer decisão será tomada no tempo apropriado. Decidiremos o futuro juntos", frisou o presidente do Arsenal.Depois da eliminação da Liga dos Campeões, centenas de adeptos juntaram-se à porta do estádio do clube londrino a exigir a saída do treinador , empunhando cartazes com inscrições como "Fora, Wenger", "Não a novo contrato" ou "Todas as histórias têm um fim: Au revoir, Arsène".