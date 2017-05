Continuar a ler

Ainda assim, Bartomeu considera que o apoio ao referendo não implica um posicionamento em relação à questão por parte do Barça, que não pode ser partidário, pelo que a adesão significa "ser barcelonista e ser catalão".



O presidente do Barcelona , Josep Maria Bartomeu, defendeu esta terça-feira a adesão do clube ao pacto pelo referendo de independência da Catalunha, dizendo que o emblema "não pode virar costas" à realidade política da região autónoma.Segundo o dirigente dos catalães, o território vive "um dos momentos mais decisivos da sua história", pelo que a direção do clube deve "desfrutar e gerir" o momento, explicou depois de uma reunião anual com os sócios mais antigos do clube, onde alinha o português André Gomes.

