A decisão, apontou Bartomeu, não se prendeu com segurança, uma vez que esta estava assegurada "pela Guarda Civil e os Mossos d'Esquadra", mas pela vontade de "dar apoio a todos os que estão a padecer desta falta de liberdade de expressão"."Vemos com muita pena o que se está a passar e, por isso, decidimos que em vez de adiar o encontro, que era o que queríamos todos, vamos jogá-lo de uma maneira excecional, sem público, para que se veja que se joga uma partida de futebol, mas nada a ver com a normalidade com que jogámos em toda a nossa história", comentou.Antes, em comunicado, o Barcelona assumiu que pediu à liga espanhola para adiar o encontro, devido aos incidentes que se verificaram durante o referendo pela independência da Catalunha."Perante a excecionalidade destes factos, a direção do Barcelona decidiu que o jogo da primeira equipa contra o Las Palmas será jogado à porta fechada, depois da recusa da Liga de Futebol Profissional de adiar o jogo", lê-se num comunicado do clube.Na sequência da decisão de jogar o encontro, o vice-presidente das relações internacionais e institucionais dos blaugrana, Carles Vilarrubí, apresentou este domingo a demissão do clube, apontaram vários órgãos de comunicação locais. Questionado sobre a decisão do vice, Bartomeu explicou que "cada um tem as suas decisões" e que a situação "não é fácil".Os catalães apoiantes da independência da região estão este domingo a tentar votar num referendo suspenso no início do mês pelo Tribunal Constitucional espanhol e as autoridades de Madrid a tentarem impedir a realização da consulta popular com milhares de agentes da Polícia Nacional e Guardia Civil na rua.Já se verificaram alguns confrontos, com o governo regional catalão a atualizar para 337 o número de pessoas assistidas em serviços de saúde, na sequência de distúrbios relacionados com a realização do referendo pela independência na Catalunha.