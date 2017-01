Continuar a ler

Uli Hoeness considera mesmo que um língua comum a todos os jogadores que representam o Bayern de Munique é a forma mais fácil de evitar a criação de 'grupinhos' dentro do balneário.



O presidente do Bayern Munique, Uli Hoeness, surpreendeu, em entrevista publicada esta quarta-feira pela revista 'Sport Bild', ao afirmar que passará a ser obrigatório para os jogadores contratados pelo clube bávaro aprenderem a língua alemã. E quem não cumprir o desejo presidencial, será multado. Renato Sanches vai, por isso, com toda a certeza, voltar aos bancos da escola."É muito simples: o jogador deve aprender alemão, deve ser uma regra. De outra forma, tem que pagar. É por isso que necessitamos rapidamente de um novo 'manager'. Ele tem que controlar e determinar isso com precisão", explica o líder do campeão germânico, dando mesmo o seu exemplo: "Eu ia sempre a casa dos jogadores e via o que é que estavam a aprender e os progressos que estavam a fazer."

Autor: João Lopes