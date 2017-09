O presidente do Bayern Munique, Uli Hoeness, ajudou a explicar a decisão de despedir Carlo Ancelotti do comando técnico dos bávaros."Ancelotti tinha cinco jogadores contra ele, o que se tornou insustentável. Como treinador, não podes ter estrelas contra ti", revelou o líder do campeão alemão. Recorde-se que Arjen Robben já tinha dado a entender isso mesmo através das suas declarações após a derrota com o Paris SG na Liga dos Campeões: "Se apoiamos Ancelotti? Não posso responder a isso".