Na sequência dos incidentes foram presos 16 adeptos do Marselha por ataques à polícia, perto do estádio Vélodrome, com objetos pirotécnicos. Quatro pessoas, incluindo membros da autoridade, ficaram ligeiramente feridas.



"Ao longo dos anos, as coisas podem ter piorado um pouco", mas "queremos ter a certeza de que ninguém hesita em vir ao Velodrome com a sua família", disse o proprietário do Marselha, acrescentando ainda que a relação entre os adeptos e o clube é "religiosa". "Não existe separação entre o clube e a cidade", acrescentou. Na sequência dos incidentes foram presos 16 adeptos do Marselha por ataques à polícia, perto do estádio Vélodrome, com objetos pirotécnicos. Quatro pessoas, incluindo membros da autoridade, ficaram ligeiramente feridas.

O dono do Marselha, Frank McCourt, descreveu esta terça-feira como "inaceitável" o comportamento violento dos adeptos durante o clássico, no domingo,"Este tipo de comportamentos é inaceitável", disse o proprietário do clube francês ao jornal regional 'La Provence', acrescentando que "o desporto deve unir as pessoas". McCourt, por outro lado, saudou os "adeptos que criam um ambiente incrível no estádio".

Autor: Lusa