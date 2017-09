Continuar a ler

Como proposta para melhorar o futebol do seu país, De Laurentiis propôs a redução do número de clubes a competirem no principal escalão. "O futebol italiano é liderado por pessoas com a mentalidade que existia há 20 ou 30 anos. Em 1986, a Serie A tinha 16 equipas e se esse fosse o caso atual, todos estariam contentes. Cortava o número de participantes com um lugar de descida", sugeriu o dirigente napolitano.De Laurentiis, porém, tem pouca confiança que a sua sugestão seja aprovada. "Eu falei com o Carlo Tavecchio [presidente da Federação Italiana]. Há equipas que perdem 6-0 e isso não é bom para ninguém mas não acredito que isto vá acontecer. As estações televisivas seduzem os clubes pequenos, com os direitos de transmissão, mas isto não é bom para quem quer ver o futebol italiano competitivo", apontou.Recorde-se que a Serie A alberga 20 equipas desde 2003/2004, sendo que é necessário recuar até 1987/88 para encontrarmos uma edição a 16.