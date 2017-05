Continuar a ler

O PSG soma atualmente 86 pontos - bem longe dos 96 alcançados na época passada -, quando falta disputar uma jornada, enquanto os monegascos têm 92, podendo ainda chegar aos 95 em caso de vitória sobre o Rennes, na 38.ª e última jornada, agendada para este fim de semana.O líder do PSG sublinhou ainda a evolução da liga francesa esta temporada, destacando também o desempenho do Nice, que contribuiu para fazer do campeonato "um dos mais apaixonantes e um dos mais competitivos da Europa".Al-Khelaifi voltou, depois, as atenções para a final da Taça de França, entre PSG e Angers, agendada para 27 de maio, manifestando o desejo de "conquistar pela 11.ª vez este troféu extremamente popular e prestigiado".