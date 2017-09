Para esta quarta-feira, no Camp des Loges (quartel-general do PSG), está marcado um encontro entre Antero Henrique, Neymar, Cavani e Emery para apagar o incêndio espoletado domingo, por causa da marcação do penálti contra o Lyon.

Será que a atitude de "pirralho mimado" de Neymar influenciou Cavani no penálti?

A tensão no balneário do Paris SG é enorme muito graças ao confito entre Neymar e Cava ni, com rios de tinta a correram desde o episódio que protagonizaram domingo, ao ponto de ter sido Thiago Silva a evitar que os dois partissem para o murro. Com um problema sério para resolver, o presidente do clube francês veio a falar pela primeira vez sobre o sucedido e a culpa recaiu na imprensa."Vocês, os meios de comunicação é que causam os problemas", disse Nasser Al Khelaifi à RMC Sport.