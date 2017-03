Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, abordou pela primeira vez a derrota por 6-1 em Barcelona, na 2.ª mão dos oitavos de final da Champions, três dias depois da reviravolta histórica dos catalães na Liga dos Campeões. Ao jornal 'Le Parisien', o líder do clube francês, assume as responsábilidades da sua equipa no desaire em Camp Nou, mas também aponta baterias contra o árbitro Deniz Aytekin."Não nos vamos esconder atrás de nada. Gerimos mal este jogo, gerimos ainda pior os últimos oito minutos e, regra geral , não comento arbitragens. Mas não posso deixar de pensar que o resultado poderia ter sido diferente com uma arbitragem clarividente. Quanto mais a competição avança, as apostas são altas e os árbitros devem estar preparados para estas questões. Não há espaço para nervosismo ou uma evidente falta de lucidez. Todos vimos, pelo menos, o penálti sobre Di Maria que poderia permitir-nos fazer o 3-2 e provavelmente matar o jogo. Para não mencionar que não havia qualquer penálti sobre Suarez no final do jogo", afirmou o presidente do PSG sobre o trabalho de Aytekin.

Autor: Marta Correia Azevedo