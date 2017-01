Continuar a ler

Jorge Castro lembrou que a direção a que preside já homenageou Sergio Ramos e acrescentou "que não se pode evitar que haja uma parte de adeptos a dizer certas coisas".



O presidente do Sevilha reforçou que está determinado a acabar com a violência mas frisou que "não se pode provocar os adeptos e o presidente de outro clube".



De polémica em polémica. Assim vai a relação de Sergio Ramos com o Sevilha. Agora foi Jorge Castro, presidente do clube sevilhano, a responder ao central do Real Madrid, que questionara a pertinência deste ao falar em violência."Surpreende-me muito que a primeira pergunta que me façam seja sobre Ramos e não sobre o Sevilha que vai em 2.º com um recorde de pontos. Sergio é um magnífico jogador mas agora está no Real Madrid. Se quer aconselhar alguém que seja o seu presidente. O Sevilha trabalha mais do que se imagina para irradicar a violência", disse José Castro, citado pelo 'As'.

Autor: Sandra Lucas Simões