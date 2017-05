Continuar a ler

Ed Woodward, vice-presidente do Manchester United , afirmou que a equipa está ansiosa por regressar a este estádio. "Este jogo dá a possibilidade às famílias americanas de voltarem a ver os jogadores ao vivo. Na última vez que jogámos nesta arena [em 2010 frente aos MLS All Stars, que terminou com a vitória inglesa por 5-2], estavam mais de 70 mil pessoas e estamos ansiosos para voltarmos a entreter os adeptos", sublinhou.Já Ferran Soriano, chefe executivo do Manchester City, partilha da mesma opinião de Woodward e refere que este jogo não vai desiludir: "Estamos entusiasmados para jogar frente aos nossos adeptos americanos e, assim, criar novas grandes memórias neste dérbi histórico" afirmou o dirigente espanhol.