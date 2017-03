Gerónimo Rojo, de 17 anos, e Iván Rodrigo Barbosa, de 26 anos, primos de Marcos Rojo, defesa central do Manchester United , morreram na cidade argentina de La Plata, depois de terem sido baleados por um polícia reformado, numa altura em que alegadamente estariam a tentar assaltá-lo, segundo revela a imprensa argentina.De acordo com os relatos vindo do país das pampas, Gerónimo e Iván seguiam numa moto e, à passagem de uma caixa multibanco, assaltaram Aníbal Díaz, de 50 anos, roubando-lhe o dinheiro que tinha em mãos e fugindo no mesmo veículo. Foi aí que o antigo polícia 'sacou' da sua arma e baleou os dois delinquentes. Iván Barbosa perdeu a vida no local, atingido por uma bala na cabeça, ao passo que Gerónimo foi baleado no ombro. Transportado de urgência para o hospital, o jovem de 17 anos acabaria por não resistir aos ferimentos e morreu pelas 5 horas da madrugada desta segunda-feira.Depois do incidente, o polícia reformado entrou em contacto com as autoridades e identificou-se, devendo seguir-se agora um inquérito para apurar as circunstâncias deste caso.

Autor: Fábio Lima