"Este é o clube onde quero estar e espero ficar tanto tempo quanto for possível. Quando me disseram, tudo o que eu queria era assinar o contrato. Sinto-me muito bem. Agora, apenas quero continuar e mostrar ao treinador o que posso fazer", afirmou, por seu lado, o jovem prodígio galês em declarações ao site do Liverpool.

No Liverpool desde 2007, Woodburn fez manchetes em novembro de 2016 quando, com 17 anos, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelos reds numa competição sénior, frente ao Leeds, nos quartos-de-final da Taça da Liga. Ainda com 17 anos, a 2 de setembro, estreou-se na seleção galesa (soma já quatro internacionalizações) e fez mesmo o golo que deu a vitória (1-0) à sua equipa frente à Áustria, tornando-se no segundo mais jovem a marcar, apenas superado por Gareth Bale.