Numa Espanha onde Cristiano Ronaldo tem sido rei, há outro português que está no centro das atenções. Sem espaço num Paris SG recheado de estrelas, o ‘príncipe’ Gonçalo Guedes deixou o Parque para conquistar o Mestalla e assumir-se como o novo ídolo do Valencia. O saldo de três golos e cinco assistências faz do internacional português o homem do momento, estatuto que até os adeptos já lhe atribuem.

Na sua conta oficial no Instagram, a liga espanhola levou a cabo uma iniciativa em que perguntava exatamente se o extremo é o jogador em maior destaque nesta altura e a grande parte das respostas foram, ao jeito de CR7... "Simmm". O mundo valenciano está, por isso, rendido ao seu camisola 7 e, contrapondo com toda a avalancha de elogios, só existe um ‘defeito’ apontado por fãs e imprensa espanhola: "Estar emprestado pelo Paris SG, uma sucursal do petróleo."

A goleada (4-0) imposta ao Sevilha, em que Gonçalo Guedes bisou e ainda foi a tempo de oferecer o quarto golo a Santi Mina, foi o último capítulo deste fantástico arranque de época. "Está tudo a correr de forma muito positiva graças ao trabalho que fazemos diariamente. O mais importante são os três pontos e a grande vitória. Foi um golo muito bom e estou feliz porque serviu para ajudar ao máximo o Valencia", referiu o jogador, de 20 anos, no final do encontro, frisando: "É importante marcar muitos golos, fazer tudo o que nos pede o treinador, estar concentrados e focados no trabalho para continuarmos nos lugares cimeiros da classificação." Nuno Gomes rendido Conhecedor das qualidades de Guedes, Nuno Gomes acredita que "o Valencia é o sítio ideal" para o jovem evoluir. "Começou muito novo no Benfica e todos diziam que chegaria longe. Faz-lhe bem jogar sempre. Um miúdo da idade dele precisa disso para progredir."

Autor: Fábio Aguiar