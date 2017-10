Continuar a ler

"Os erros defensivos têm vindo a repetir-se. Por que é que o treinador [Jürgen Klopp] não os resolveu? Matip é bom, mas não tenho a mesmo opinão sobre Klavan", avançou Wright, lançando o embate dos reds com o Manchester United, sábado (12h30).



O central estónio soma apenas três jogos na Premier League como titular, nos quais o Liverpool sofreu seis golos - destaque para a goleada imposta pelo Manchester City (5-0).



O mau desempenho defensivo do Liverpool já valeu 12 golos sofridos à equipa em sete jornadas da Premier League, um registo apenas superado por Crystal Palace e West Ham United, que somam 13 e estão ainda mais abaixo na classificação.O centro da defesa, onde têm jogado sobretudo Dejan Lovren e Joel Matip, com Ragnar Klavan a entrar na rotação. Mas o estónio contratado ao Augsburgo tem deixado muito a desejar e Ian Wright, antigo avançado internacional inglês do Arsenal estabeleceu as diferenças em comentário na BBC.