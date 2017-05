Continuar a ler

Sandro Rosell foi presente a tribunal esta quinta-feira, depois dehá dois dias e interrogado pela polícia no âmbito de um caso de um alegado branqueamento de capitais.De acordo com a EFE, Marta Pineda, a mulher de Rosell, detida e entretanto libertada, também deverá ser presente ainda hoje a tribunal, tal como os três homens que foram detidos juntamente com o antigo presidente do clube catalão.Rosell é suspeito de, juntamente com Ricardo Teixeira, antigo presidente da federação brasileira de futebol, ter cobrado comissões ilícitas pelos direitos audiovisuais da seleção brasileira, que eram depois branqueadas através de empresas em paraísos fiscais.