Continuar a ler

"Estávamos a ver televisão e, por volta das 22 horas, saí para fazer uma chamada e dei de caras com os bandidos. Estava muito escuro. Disseram 'perdeu, perdeu', apontaram-me a arma e eu fiquei parado, com as mãos levantadas. Levei coronhadas na cara e na cabeça, e caí no chão. Levaram as minhas coisas, eu não gritei, nem reagi. Fiquei com medo que ficassem nervosos ou assustados. Podia ter sido pior", admite o futebolista ao 'GloboEsporte.com'.



Apesar de 'cooperante', Raí teve ainda direito a mais alguns 'mimos', antes dos assaltantes abandonarem o local. "Os bandidos queriam saber quantos estavam no alojamento do estádio. Levei mais uns pontapés nas costas e fiquei caído no chão. Quando acordei eles tinham fugido. Vi que eram dois e se ainda tinham deixado alguma coisa, mas tinham levado tudo. Voltei para o alojamento e ligámos para a polícia", acrescentou o avançado que, em cinco jogos do 'Paranaense' ainda não apontou qualquer golo.





Raí, avançado do modesto Prudentópolis, 4.º classificado do Campeonato Paranaense de futebol, apanhou um valente susto, quando na noite de quarta-feira, nas imediações do estádio Newton Agibert, onde a equipa se encontrava concentrada, em estágio, para o encontro de domingo com o Paraná.O dianteiro, de 25 anos, abandonou as instalações, para tentar efetuar uma chamada telefónica e foi surpreendido por dois indivíduos, à porta do estádio, que se limitaram a afirmar "perdeu, perdeu", antes de aliviarem Raí de todos os seus bens pessoais: dinheiro, documentos e telemóvel.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil