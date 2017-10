O Marselha-Paris Saint Germain da 10.ª jornada do campeonato francês não vai contar com adeptos visitantes nas bancadas, segundo informa esta quinta-feira o diário 'L'Équipe'.A medida resultou de uma reunião entre a polícia e os dois clubes e é aplicada pelo terceiro ano consecutivo, por motivos de segurança.O jogo entre Marselha e PSG está agendado para o dia 22 de outubro, no Estádio Vélodrome.

Autor: Luís Miroto Simões