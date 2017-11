Continuar a ler

Lucas Moura, que o PSG contratou em janeiro de 2013 ao São Paulo por 40 milhões de euros, nunca conseguiu afirmar-se como indiscutível nos plantéis orientados sucessivamente por Laurent Blanc e Unai Emery - esta temporada soma 75 minutos distribuídos por cinco jogos da Ligue 1.



O internacional brasileiro de 25 anos está ligado contratualmente ao clube francês até junho de 2019, depois de assinar uma renovação em 2015. O seu valor de mercado ronda os 40 milhões de euros.

O Paris Saint-Germain (PSG) informou o Chelsea que está disponível para negociar Lucas Moura na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2018, de acordo com um notícia do site francês 'Le10 Sport'.Os ingleses estarão agora a avaliar a possibilidade de contratar o médio ofensivo brasileiro, um dos futebolistas que o PSG equaciona transacionar de forma a equilibrar as contas no âmbito das regras do Fair Play Financeiro da UEFA, 'abaladas' com as contratações de Neymar e Kylian Mbappé.