Desta forma, ganham novamente força as eventuais saídas do argentino Ángel Di María ou do brasileiro Lucas, que poderão mesmo acontecer já na reabertura do mercado, em janeiro. Mas há outros jogadores na calha para sairem, como o guarda-redes alemão Kevin Trapp (agora suplente de Areola) ou o extremo alemão Julian Draxler, que perdeu visibilidade precisamente com a integração de Neymar e Mbappé.

O forte investimento nas aquisições de Neymar e Mbappé durante o passado verão - quais terá de pagar mais de 400 milhões de euros - deixou o PSG sob vigilância atenta da UEFA devido a uma eventual violação das regras do Fair Play Financeiro. Agora, a imprensa francesa garantiu que os parisienses vão ter mesmo que encaixar mais 80 milhões de euros para fazer face às exigências da entidade máxima do futebol europeu.De acordo com a rádio RMC, a reunião entre os dirigentes do clube francês e a UEFA, a 5 de outubro, permitiu-lhes ganhar tempo, pois as contas apresentadas convenceram, para já, os responsáveis do organismo da seriedade com que o PSG está a abordar o tema. O aumento de receitas comerciais, de marketing e merchandising com a chega de Neymar e Mbappé é um bom sinal, mas o equilíbrio financeiro do clube exigirá ainda a venda de alguns jogadores.