O site da revista francesa 'Le 10 Sport' avança agora que o treinador Unai Emery indicou Fellaini como reforço perfeito para equilibrar o plantel, ganhando outra opção de grande experiência para o meio-campo.



O Manchester United acredita que conseguirá convencer Fellaini e vai prosseguir com as negociações em vez de procurar fazer algum dinheiro com uma transferência no decorrer da reabertura do mercado de transferências.



O internacional belga, recorde-se, recusou a proposta que lhe foi apresentada em setembro, depois de Mourinho ter pedido para o clube accionar a cláusula de renovação de contrato que o médio tem no contrato, a qual lhe valeu mais um ano de ligação e o aumento de salário para cerca de 540 mil euros por mês.



O Paris Saint-Germain (PSG) está interessado na contratação de Marouane Fellaini, aprovetando o facto do médio estar na última temporada de ligação contratual ao Manchester United, podendo por isso comprometer-se com qualquer clube a partir de janeiro para uma transferência a 'custo zero' em julho.José Mourinho considera o internacional belga um jogador nuclear no plantel, mas a verdade é que a administração do clube de Old Trafford tarda em estabelecer um entendimento quanto à renovação com a janela de inverno do mercado de transferências prestes a abrir (janeiro de 2018).