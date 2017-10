Gran @GironaFC guanyant 2-1 al @realmadrid a Montilivi (i el dia de Sant Narcís!). Enhorabona, i seguim! — Carles Puigdemont (@KRLS) 29 de outubro de 2017

O presidente destituído do governo regional, Carles Puigdemont, felicitou este domingo a equipa catalã Girona pela vitória frente ao Real Madrid (2-1) , em jogo da liga espanhola de futebol."Grande Girona, que ganhou 2-1 ao Real Madrid em Montilivi e no dia de São Narciso [padroeiro da cidade]", escreveu Puigdemont na sua conta oficial do Twitter.A vitória do clube catalão, que cumpre a sua primeira época na primeira divisão espanhola, aconteceu dois dias depois de o parlamento regional da Catalunha ter aprovado a independência da região.O encontro entre o Girona e o Real Madrid causou muita expectativa, com os madrilenos a optarem por não viajar num autocarro caracterizado para a Catalunha, de modo a evitar potenciais percalços.O parlamento regional da Catalunha aprovou na sexta-feira a independência da região, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupavam.Ao mesmo tempo, em Madrid, o Senado espanhol deu autorização ao Governo para aplicar o artigo 155º. da Constituição para restituir a legalidade na região autónoma.O executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, anunciou ao fim do dia a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o Governo catalão, entre outras medidas.Em resposta, no sábado, o presidente do governo regional destituído, Carles Puigdemont, disse não aceitar o seu afastamento e pediu aos catalães para fazerem uma "oposição democrática", numa declaração oficial gravada previamente e transmitida em direto pelas televisões.AMG // NFOLusa/fim

Autor: Lusa