Mark Pulisic, pai de Christian Pulisic, revelou - a propósito do duelo do clube alemão com o Real Madrid na Champions - a admiração que tinham pelo clube merengue e em especial por um jogador."Em miúdo chamava-lhe Figo, já que víamos muito o Real Madrid nesses anos. Gostava da forma de jogar de Figo e comprei uma camisola com o seu nome para o meu filho", conta.Mark Pulisic mostra agora grande orgulho na carreira de Christian, considerando que o Dortmund é o "clube perfeito" para o médio "crescer ainda mais".