Continuar a ler

"Lembro-me que no início com o Pep Guardiola [no cargo de treinador] em que fazíamos jogos em campos reduzidos. Num deles decidi marcá-lo individualmente e a verdade é que ele fez gato sapato de mim..."



"O Pep Guardiola disse-me 'não quero que lhe dês pontapés' e eu respondi que se era para ser assim, então que parasse o treino. Tentei de tudo, mas não consegui fazer nada. Claro que era preciso ter cuidado e não fazer entradas duras, mas ele tem demasiados recursos: nós andamos em câmara lenta e ele vai muito rápido", encerrou Puyol.



Puyol e Messi foram contemporâneos no Barcelona entre 2004 e 2014, quando o defesa encerrou a carreira, com Guardiola no cargo de treinador entre 2018 e 2012. O argentino supera amanhã (Las Palmas) os 593 jogos que o antigo internacional espanhol fez ao serviço dos blaugrana, o que o deixará apenas atrás de Xavi Hernández (767) e André Iniesta (638). "Lembro-me que no início com o Pep Guardiola [no cargo de treinador] em que fazíamos jogos em campos reduzidos. Num deles decidi marcá-lo individualmente e a verdade é que ele fez gato sapato de mim..."

Os jogadores do Sporting tiveram a oportunidade de defrontar Lionel Messi na quarta-feira e alguns constataram mais de perto o que significa marcar o argentino do Barcelona. Mas não há nada como o testemunho de alguém que trabalhou lado-a-lado com o astro argentino durante dez anos. Esse alguém é Carles Puyol e o relato do antigo defesa e capitão de equipa dos blaugrana é hilariante."Messi em campo é sempre muito competitivo, quer ganhar e recorre a todos os recursos que tem, e que não são poucos - como é óbvio conseguiu fazer-me várias 'cuecas'", começou por admitir Puyol ao jornal espanhol 'Mundo Deportivo', em entrevista publicada este sábado, revelando depois um episódio curioso: