Lenda do Barcelona , Carles Puyol defende que o seu ex-colega de equipa, Lionel Messi, está num patamar superior em relação a todos os jogadores, inclusivé Cristiano Ronaldo."O Cristiano é um dos grandes jogadores da história, mas Messi é melhor. A competitividade entre eles é muito intensa e isso ajuda a que os dois melhorem e que não relaxem. Joguei com o Messi e deu-me muitas alegrias. Espero que consiga vencer uma competição com a sua seleção", afirmou o espanhol à margem de um evento relacionado com o Mundial de sub-17.Puyol destacou também a regularidade e a consistência do astro argentino. O espanhol considera que "Messi está sempre a melhorar" e que tem sido o melhor em todas as temporadas por causa da "sua paixão" pelo futebol.