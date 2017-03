Continuar a ler

Refira-se que o Al Sadd disputará em casa as últimas 3 jornadas do campeonato, enquanto o Lekhwiya terá dois jogos fora e outros tantos no seu reduto. Contudo, após a jornada deste fim-de-semana, o campeonato do Qatar sofre um intervalo e só regressa no último fim-de-semana de março.



Pedro Caixinha perde



Entretanto, o Al Gharrafa SC, orientado por Pedro Caixinha, voltou às derrotas, desta vez em casa, por 3-2, contra o Sailiya SC. Depois de duas vitórias consecutivas, o técnico português, de 46 anos, conheceu o sabor da derrota mas o Al Gharrafa SC ocupa um tranquilo 5.º lugar na classificação, com 37 pontos, a 8 das posições de qualificação continental.

O Al Sadd, clube do Qatar orientado por Jesualdo Ferreira, não foi além de um nulo no terreno do Umm Salal e pode perder este sábado a liderança do campeonato, caso o Lekhwiya triunfe este sábado em casa do Kharaitiyat. A equipa de Jesualdo tem agora 54 pontos em 23 jornadas, mais um ponto e mais um jogo do que o Lekhwiya. Caso a equipa orientada pelo argelino Djamel Belmadi ganhe este sábado, ficará com mais 2 pontos de avanço quando restam disputar três rondas para o fim da Liga.E Jesualdo saiu ainda mais irritado do jogo porque Hassan Khalid falhou um penálti aos 90'+6, o qual daria o triunfo ao Al Sadd. Pode ter sido um momento determinante para esta liga do Qatar. Recorde-se que o técnico português, de 70 anos, tinha considerado este jogo como "uma final" na antevisão: "Não temos outra opção senão conquistar os 3 pontos".

Autor: Hugo Neves