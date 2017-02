Continuar a ler

Com cinco jornadas por disputar, o Al Sadd passa a somar os mesmos 50 pontos do Lekhwiya mas com vantagem para o conjunto comandado por Jesualdo Ferreira - que voltou a contar com o espanhol Xavi no onze - na diferença de golos: têm ambos 65 marcados, mas o novo líder tem 19 sofridos, contra 28 do rival.



O Al Sadd, orientado por Jesualdo Ferreira, aproveitou da melhor forma a derrota do rival Lekhwiya (1-3 com o Umm Salal), na quarta-feira, e assumiu esta quinta-feira a liderança do campeonato do Qatar ao golear (7-0) o Al Arabi, em jogo da 21.ª jornada.Com o argelino Bounedjah a brilhar com cinco golos (28', 37', 45'+1, 79' e 83') - o iraniano Pouraliganji inaugurou o marcador logo aos 5' e o qatari Khalfan Ibrahim marcou aos 80' -, a equipa do técnico português não teve problemas para garantir o triunfo.