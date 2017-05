This is our 16th #EmirCup title and the 67th overall title in our history!



Congratulations to all Saddawis! — Al-Sadd Sports Club (@AlsaddSC) 19 de maio de 2017

Depois de já ter conquistado a Taça do Qatar em abril, Jesualdo Ferreira conquistou esta sexta-feira a Taça do Emir, ao derrotar na final o Al Rayyan, por 2-1, com o golo do triunfo a ser apontado por Hamroun aos... 90'+1, após um belo passe de Xavi Hernández.O treinador português, de 70 anos, ergue assim o segundo troféu da época, tendo falhado a conquista do campeonato: ficou a dois pontos do Lekhwiya.

Autor: Diogo Jesus