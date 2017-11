Menos de uma semana depois de ter registado a primeira derrota da época no campeonato do Qatar, ao tombar em casa (1-2) no clássico como Al Rayyan, o Al Sadd regressou às vitórias esta quinta-feira ao vencer por 2-1 no reduto do Al Ahli.A equipa orientada pelo português Jesualdo Ferreira não contou com o craque espanhol Xavi, mas uma entrada forte, com golos de Bounedjah (7') e Hassan Khalid (18'), permitiu a conquista dos três pontos - Meshaal Abdulla apenas reduziu a diferença aos 90'.Com o triunfo, o Al Sadd voltou a assumir a liderança do campeonato, com 18 pontos, mais dois do que o Al Duhail, que visita o Al Khor esta sexta-feira.