O campeonato do Qatar sofre agora um longo interregno e a próxima ronda (24) só se disputa a 31 de março e 1 de abril. E é precisamente no dia das mentiras que tanto Lekhwyia como Al Sadd têm testes duros: o líder joga em casa com o El Jaish (4.º) enquanto a formação de Jesualdo vai ao terreno do Al Rayyan (3.º).

O Al Sadd, orientado por Jesualdo Ferreira, caiu para o 2.º lugar da liga do Qatar depois da vitória do Lekhwiya, por 3-0, em casa do Kharaitiyat. Assim, a equipa do técnico português e onde joga Xavi Hernández fica a 2 pontos do novo líder quando faltam três jornadas para o fim do campeonato.Youssef Al Arabi, antigo avançado do Granada, bisou na partida e tem agora 22 golos, os mesmos do que o argelino Bounedjah, ponta-de-lança do Al Sadd de Jesualdo.

Autor: Hugo Neves