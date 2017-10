Continuar a ler

"Penso que devem guardar as críticas para o final da temporada se os resultados nos jogos grandes fora-de-casa custarem o título ao Manchester United", encerrou Carragher, que tinha ao seu lado um sorridente Peter Schmeichel, antiga glória dos red devils e que foi determinante no Sporting em 1999/00, na conquista do título. "Antes de qualquer outra coisa devo dizer que não tenho qualquer problema com o que Mourinho fez [em Anfield]. É algo que ele sempre fez e que eu já estava à espera que fizesse antes deste jogo", começou por dizer o antigo defesa-central, agora comentador da Sky Sports, no programa 'Monday Night Football', antes de mandar uma indireta ao treinador do Liverpool:"Por outro lado, Jürgen Klopp disse depois do jogo que nunca seria permitido ao Liverpool jogar daquela forma - bem, talvez o 'seu' Liverpool não possa jogar daquela forma, porque o 'meu' jogou muitas vezes assim e foi bem sucedido.""Penso que devem guardar as críticas para o final da temporada se os resultados nos jogos grandes fora-de-casa custarem o título ao Manchester United", encerrou Carragher, que tinha ao seu lado um sorridente Peter Schmeichel, antiga glória dos red devils e que foi determinante no Sporting em 1999/00, na conquista do título.

O estado de graça de José Mourinho junto de alguns comentadores dos canais ingleses de televisão chegou ao fim no sábado, após o empate (0-0) do Manchester United no terreno do Liverpool, um jogo com escassas oportunidades de golo e as culpas foram de imediato atribuidas à estratégia defensiva do treinador português.Mas nem todos olharam para o clássico com vistas curtas e Mourinho recebeu mesmo um 'aval' inesperado por parte de Jamie Carragher, antigo internacional inglês que capitaneou o Liverpool várias temporadas e que é conhecido pelas críticas mordazes que faz ao treinador português com quem sempre manteve um relacionamento tenso desde que este chegou a Inglaterra para treinar o Chelsea em 2004/05.