Fonte próxima do processo assegurou na reportagem que o Barcelona tinha um avião privado alugado para trazer Mbappé para Espanha quando apenas faltava obter o seu acordo, numa altura em que o PSG ainda não tinha encontrado uma fórmula que permitisse enquadrar a operação de forma a cumprir o regulamento do Fair Play Financeiro da UEFA.



Todavia a situação que estava num impasse a 30 de agosto foi desbloqueda no dia seguinte com o Monaco e PSG a chegarem a acordo, através de um empréstimo de uma temporada, no final da qual os parisienses pagam 180 milhões de euros.

O destino de Kylian Mbappé podia ter sido bem diferente, segundo revelou o canal de televisão do jornal francês 'L'Équipe' numa reportagem emitida na noite de segunda-feira na qual deu conta de um acordo estabelecido entre o Barcelona e o Monaco para a contratação do jovem avançado que acabaria como reforço do Paris Saint-Germain (PSG) a 31 de agosto, último dia de abertura do mercado de transferência.Segundo o canal L'Equipe 21, o acordo envolvia uma quantia avultada, mas não especificada, e o passe de Arda Turan, um futebolista que o Barcelona procura transferir há já algum tempo sem perder muito dos 34 milhões de euros pagos ao Atlético Madrid em 2015.