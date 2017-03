O português Ricardo Quaresma é um dos jogadores eleitos para a equipa da semana da Liga Europa. O extremo do Besiktas assistiu Ryan Babel para o segundo golo do jogo, que terminou com vitória da formação turca sobre o Olympiacos, por 4-1 , e foi um dos jogadores em destaque na noite de quinta-feira, assim como o avançado belga, que também integra o onze da semana da UEFA.O Manchester United com três jogadores - Mata, Valencia e Romero - é o clube mais representado neste onze, que conta também com Kolasinac e Goretzka, do Schalke 04; De Ligt, do Ajax; Cabral, do Celta; Boëtius, do GENK; e Acheampong, do Anderlecht.De referir ainda que Ricardo Quaresma também está nomeado para melhor jogador da semana da Liga Europa, cuja votação está a decorrer esta sexta-feira no site da UEFA.