Primeiro foi um "até sempre Besiktas ", que se tornou num "sempre Besiktas" e que agora vira... um esclarecimento. Depois de, no Instagram, ter publicado uma mensagem a soar a despedida do clube turco, Ricardo Quaresma garantiu já esta terça-feira que está de pedra e cal no clube e que não vai sair."Não vou sair do Besiktas vou continuar porque tenho contrato e sou feliz aqui um grande abraço para todos e Besiktas para sempre", escreveu naquela rede social.Recorde-se que Quaresma, que renovou com o Besiktas recentemente até 2020, foi notícia no fim de semana por ter reagido mal à decisão de Senol Günes em substitui-lo , naquele que foi o segundo desentendimento entre ambos no passado recente.

Autor: Sofia Lobato