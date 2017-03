Prazer voltar te a ver mano já tinha saudades das nossas conversas ... uma grande amizade que o futebol me deu... grande e único gipsy ? Uma publicação partilhada por Hugo Almeida (@halmeida_9) a Mar 8, 2017 às 7:22 PST

Ricardo Quaresma está em Atenas, onde na quinta-feira defronta o Olympiacos na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, e recebeu hoje uma visita bem especial no hotel. Trata-se de Hugo Almeida, avançado que joga na cidade grega ao serviço do AEK, que foi visitar o companheiro de seleção."Prazer voltar a ver-te. Já tinha saudades das nossas conversas ... uma grande amizade que o futebol me deu... grande e único gipsy", escreveu Hugo Almeida no Instagram.

Autor: Diogo Jesus