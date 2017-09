Depois de ter registado uma exibição bem discreta no Estádio do Dragão, Ricardo Quaresma brilhou no Vodafone Stadium, poucos dias depois de ter estado em evidência pela negativa (foi expulso) no dérbi perdido frente ao Fenerbahçe."Esse jogo já é passado, se fosse dizer o que penso dele era castigado... Hoje estivemos todos muito bem. Voltámos a provar que somos uma grande equipa. Jogámos coletivamente e vencemos com toda a justiça", começou por analisar o português à imprensa turca. "Esta é a minha casa. Sinto-me cada vez melhor. Enquanto estiver no Besiktas, vou deixar sempre tudo em campo", garantiu. Quanto a Talisca, deixou elogios ao Mustang: "Conhecemo-nos muito bem. Eu sabia onde ele ia colocar a bola."