Com o afastamento do FC Porto esta terça-feira aos pés da Juventus, o futebol português ficou a saber que não terá qualquer representante nos quartos-de-final da Liga dos Campeões nem na mesma fase da Liga Europa. Um cenário que acontece 15 anos depois.Com efeito, a temporada 2001/02 tinha sido a última em que não houve qualquer equipa lusa nos 'quartos' de uma prova europeia. A partir daí foram 14 temporadas com uma ou mais equipas portuguesas nessa fase da Liga Europa e/ou Champions.

Autor: Luís Miroto Simões