O técnico italiano, escreve a ESPN, também sentiu que não completaria o contrato, pois sabia que os dirigentes alemães tinham perdido confiança no seu trabalho e capacidade para renovar o plantel ao ficarem ao corrente da forma fria e distante como tratava os jovens - com destaque para o internacional português Renato Sanches, que acabou emprestado ao Swansea, o internacional francês Kingsley Coman e o internacional alemão Joshua Kimmich.



Todos os elementos deste trio ficaram reduzidos a utilizações residuais em 2016/17, "porque Ancelotti favorecia jogadores que estavam 'feitos e prontos para entrar e jogar na equipa principal', deixando claro que não estava interessado em ajudar na evolução de jovens", pode ler-se no artigo.



Ainda assim, os altos dirigentes do clube da Baviera acreditaram que a equipa poderia atingir os objetivos caso a estrutura técnica fosse reforçada e, no final da temporada, apresentariam Julian Nagelsmann (Hoffenheim) como sucessor do italiano.



Foi por isso que chegou Willy Sagnol, para integrar o grupo de adjuntos, e Hassan Salihamidzic, para a direção desportiva. Mas os resultados na Bundesliga e a derrota pesada na Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain precipitaram a decisão de demitir Ancelotti, numa altura em que aumentava o descontentamente de alguns dos futebolistas mais conceituados do plantel em relação aos métodos de trabalho e decisões do italiano.



Os resultados da equipa na temporada 2016/17 e a forma de trabalhar de Carlo Ancelotti levaram a administração do Bayern Munique a decidir no final da primavera que o italiano não cumpriria os três anos de contrato que tinham ficado acordados pouco mais de um ano antes, quando entrou no clube para suceder a Pep Guardiola.De acordo com uma notícia da ESPN, Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, presidente e presidente executivo do clube alemão, cedo perceberam que tinham cometido um erro quando ficou claro que Ancelotti não tinha capacidade para se afirmar como um pilar de um novo ciclo que pretendem iniciar face ao envelhecimento do plantel.