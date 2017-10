Continuar a ler

Insultos e outros abusos de ordem racial compõem 48% dos casos incluídos no relatório, com 21% ligados à homofobia, 17% de cariz religioso e 9% relativos a questões de género, entre outros. Foram entregues 12 queixas relativas a jogadores, treinadores ou dirigentes de clubes profissionais, com 194 casos a envolverem adeptos e 197 referentes a abusos através das redes sociais.Insultos e outros abusos de ordem racial compõem 48% dos casos incluídos no relatório, com 21% ligados à homofobia, 17% de cariz religioso e 9% relativos a questões de género, entre outros.

A organização britânica 'Kick It Out', que monitoriza casos de discriminação e racismo no futebol inglês, indicou esta terça-feira que as queixas e incidentes reportados aumentaram pela quinta época consecutiva.De acordo com a 'Kick It Out', em 2016/17, o número de incidentes subiu 16,7% em relação à temporada 2015/16, com a organização a receber 469 queixas relativas aos vários escalões do futebol masculino e feminino, da Premier League às ligas regionais.

Autor: Lusa