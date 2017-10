"O meu contrato com o Bayern Munique só expira no final da temporada e só nessa altura é que começarei a analisar propostas. Quero um projeto sério no qual tenha tempo e serenidade, ainda que saiba que isso não é fácil de obter. Estou simplesmente à espera de algo que apareça", acrescentou.



Ancelotti tem vindo a ser colcoado na óbrita de vários clubes, destacando-se o Guangzhou Evergrande, que não pretenderá renovar contrato com Luiz Felipe Scolari, e Everton, que despediu recentemente Ronald Koeman.

O clube que pretender contratar Carlo Ancelotti tem de apresentar um projeto convincente e ambicioso ao treinador... e esperar pela próxima temporada. O veterano italiano, despedido pelo Bayern Munique no início de outubro, não equaciona começar um trabalho a meio, o que desde logo obriga o Everton a procurar alternativas."Agora tenho tempo para ver futebol. Estou à procura de novas oportunidade de trabalho, mas não para agora", começou por dizer Ancelotti em entrevista à estão italiana Rai Radio Uno, sublinhando que só avaliará "projetos sérios".