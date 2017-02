Continuar a ler

Dia 31 de dezembro- Final do jogo Liverpool-Man. City (Lallana foi titular e jogou os 90 minutos)"Voltámos ao balneário depois do jogo com o City e comemos um prato de massa - provavelmente a última coisa que quererias comer, porque não tens grande apetite depois do jogo, mas tínhamos de nos alimentar, porque havia um jogo 44 horas depois"- "Cheguei a casa, comi outro grande prato de massa e alguma carne. Foi mais fácil de comer, porque já tinham passado umas horas desde o jogo e, mesmo já sendo 10.30 da noite, era importante ter isso no sistema"1 de janeiro - "A ideia era comer durante todo o dia, o mais que conseguisse"- "Comi uma tosta na cama"- "Desci e comi um pouco de Weetabix com banana"- "O meu pai apareceu pela casa e fez umas sandes com bacon e ovos. Comi duas"- "Cheguei ao treino às 15 horas para fazer recuperação. Comi um iogurte, um pão com frango e bebi um batido"- "Depois da recuperação, comi massa, frango e vegetais"- "Viajámos para Sunderland e chegámos às 8.30 da noite. Lá chegados tínhamos umas grande sandwiches na estação à nossa espera. Então, comi duas com carne e um iogurte"2 de janeiro - "Na manhã do jogo, comes o máximo que conseguires"- Início do Sunderland-Liverpool (Lallana foi titular e jogou os 90 minutos)E foi assim o roteiro gastronómico do médio do Liverpool, que depois explicou por que razão este aspeto é muito importante. "Reabastecer tudo o que perdeste é muito importante. O aspeto nutritivo é cada vez mais focado no futebol e com razão, porque há provas de que te ajuda a recuperar e ajuda os músculos a regenerar-se. Quando estás a fazer aquilo que fazemos, a jogar duas vezes em 44 horas, é importante comer o mais possível", explicou.