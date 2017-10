Continuar a ler

"Mal recebemos o relatório do Jorge Célico [selecionador], com os pormenores de todos os factos, o comité decidiu por unanimidade suspender indefinidamente os cinco futebolistas envolvidos. O ato de indisciplina que cometeram foi abandonarem o local de estágio da seleção à meia noite de sexta-feira, regressando às 2h20."



"É uma decisão muito dura, que vai doer muito aos rapazes, mas tinha de ser tomada de forma a evitar que se abrisse um precedente em relação aos jogadores que serão chamados à seleção no futuro", reforçou Villacís, sem revelar os nomes dos envolvidos na saída noturna após a derrota sofrida diante do Chile (2-1), em Santiago, na sexta-feira, que afastou a seleção da luta pela qualificação.



Mas o jornal 'El Comercio' investigou e identificou os infratores: Enner Valencia, Jefferson Orejuela, Robert Arboleda, Gabriel Cortés e Joao Plata.