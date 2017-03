Continuar a ler

Quique Setien, de 58 anos, foi contratado em outubro de 2015, tendo conseguido nas duas últimas temporadas afastar o clube das ilhas Canárias dos lugares de despromoção.



O Las Palmas está atualmente em 11.° lugar na liga espanhola. Quique Setien, de 58 anos, foi contratado em outubro de 2015, tendo conseguido nas duas últimas temporadas afastar o clube das ilhas Canárias dos lugares de despromoção.O Las Palmas está atualmente em 11.° lugar na liga espanhola.

O treinador do Las Palmas, Quique Setien, anunciou este sábado que deixará o clube da liga espanhola no final da temporada, na sequência de "divergências insanáveis" relativamente à renovação do seu contrato."Informei esta manhã o presidente do clube e a equipa da minha decisão de não prosseguir as negociações com vista à renovação do meu contrato, cessando funções no Las Palmas no final da temporada", declarou Setien, em comunicado.

Autor: Lusa