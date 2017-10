Juntar a família ao negócio do futebol por vezes não dá bom resultado, mas Adrien Rabiot não se importa de ter a sua... mãe como representante e, segundo o ‘L’Équipe’, é mesmo Veronique quem vai decidir o futuro do filho. De acordo com a publicação francesa, o internacional francês de 22 anos está descontente no Paris SG e só aceita renovar contrato com a equipa de Unai Emery caso sejam aceites duas condições impostas pela mãe.A primeira prende-se com o posicionamento do jogador, que não gosta de jogar como médio mais defensivo: deseja fixar-se na posição oito e ter mais liberdade em campo para ter mais responsabilidades ofensivas. E a segunda condição passa pela contratação de um substituto para desempenhar as funções de Thiago Motta, para que Rabiot não tenha de atuar na posição mais recuada do meio-campo quando o italiano estiver lesionado. A chegada de Neymar e Mbappé tirou a Rabiot a influência que tinha sob o comando de Carlo Ancelotti. Recorde-se que o médio francês tem vínculo com o atual líder da Ligue 1 até 2019. O PSG não está disposto a aceitar, para já, estas exigências e mantém-se o braço-de-ferro entre a família Rabiot e o emblema parisiense. De acordo com o ‘L’Equipe’, Rabiot não quer exprimir a sua insatisfação no balneário e terá pedido esta manobra de bastidores junto da mãe para proceder igualmente a uma melhoria salarial.

Autor: Diogo Jesus