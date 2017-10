Rafa Benítez está convicto de que um treinador não pode ser considerado o melhor apenas pelo números de títulos conquistados. O técnico do Newcastle disse que há mais para além dos troféus."Absolutamente. Não tem de ser o melhor. Há treinadores na segunda divisão que são muito bons, mas não têm essa possibilidade de ganhar. Falei disto há pouco tempo com Louis van Gaal. Ninguém pensava que no meu primeiro jogo no Extremadura ia ganhar ao seu Barcelona. Mas aconteceu. Não podemos valorizar os treinadores apenas pelos títulos, e diga-se que tenho muitos para mostrar, mas creio que não é a única coisa determinante. Há que dar valor ao dia a dia e à maneira como conseguem que as suas equipas vão melhorando", referiu ao diário 'Marca'.O espanhol acredita mesmo que a influência do técnico é menor numa equipa recheada de bons atletas: "No geral, continuam a ter influência, mas depende. Há equipas com jogadores muito bons onde o treinador tem pouco peso. Quanto melhor é a equipa, menos influência tem o aspeto tático".

Autor: Luís Miroto Simões