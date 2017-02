A atitude honrosa de querer impedir o roubo de um telemóvel a uma amiga num desfile de Carnaval em São Paulo pode custar a vida a Rafael Amoroso, avançado brasileiro de 27 anos.O antigo jogador de Palmeiras, São Caetano e Juventude, acompanhado de quatro amigos, socorreu a amiga e correu atrás do assaltante, recuperando o telemóvel mas deixando fugir o criminoso. Passados minutos, este último voltou ao local onde tinha sido perseguido... acompanhado de 14 comparsas. Golpearam Rafael Amoroso e seus amigos na cabeça com barras de ferro. Rafael Amoroso entrou em coma tendo sido submetido a uma cirurgia para eliminar os coágulos no cérebro. Luta agora pela vida! "A família está arrasada e todos pedimos a Deus para proteger o Rafael", disse Susi Oliveira, mulher do jogador.