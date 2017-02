2??4?? obrigado a todos pelo carinho das mensagens de aniversário! Gracias a todos por vuestros mensajes!Thank you for your bday messages! pic.twitter.com/4WFQCWylPG — Rafinha Alcantara (@Rafinha) 12 de fevereiro de 2017

Feliz cumpleaños @Rafinha que lo disfrutes crack! No te preocupes que sales más guapo con la máscara ! pic.twitter.com/mvXnRgQsvd — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 12 de fevereiro de 2017

The smile is never lost! Hoje é o teu grande dia! Parabéns @Rafinha pic.twitter.com/jJRr2Oi7zO — Marc ter Stegen (@mterstegen1) 12 de fevereiro de 2017

Parabéns fiote @rafinha_alc93 que Deus te proteja, te guie e te livre de todo mal meu mano.....… https://t.co/zfIGuAXWQQ — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 12 de fevereiro de 2017

Parabéns irmão .. que Deus ilumine sempre teus caminhos. Te amo princesa @rafinhaaa93 Uma foto publicada por Nj neymarjr (@neymarjr) a Fev 12, 2017 às 2:27 PST

Rafinha Alcântara, jogador do Barcelona, celebra este domingo 24 anos e não deixou de partilhar um vídeo nas suas redes sociais, onde aparece a soprar uma vela num bolo improvisado. O jogador aproveitou ainda para agradecer as várias felicitações dos fãs.A juntar à 'festa', os companheiros de equipa, nomeadamente Iniesta, Neymar e Ter Stegen, publicaram mensagens em tom de 'brincadeira' dirigidas ao aniversariante brasileiro, através das suas contas oficiais no Twitter e Instagram. Também Dani Alves, jogador da Juventus, não deixou de felicitar o seu compatriota e ex-colega do Barcelona.Ainda a recuperar de uma lesão , Rafinha aparece em várias imagens com uma máscara que deverá proteger a sua zona nasal, permitindo ao jogador alinhar nas próximas partidas.